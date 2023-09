Para pemain Sevilla merayakan gol ke gawang lawan di Liga Spanyol. Prediksi skor Sevilla vs Las Palmas di Liga Spanyol malam ini, head to head dan link live streaming.

BANGKAPOS.COM -- Sevilla dan Las Palmas akan saling berhadapan dalam lanjutan Liga Spanyol di Ramón Sánchez Pizjuán pada hari Minggu (17/9/2023) pukul 23.30 WIB.

Sevilla sebelumnya menderita kekalahan 2-1 di tangan Girona dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional.

Tim asuhan Mendilibar kini telah kalah dalam empat pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Termasuk kekalahan adu penalti melawan Manchester City di Piala Super UEFA pada 16 Agustus.

Sevilla adalah satu-satunya tim yang belum meraih poin apa pun setelah tiga putaran pertandingan di musim baru La Liga dan duduk terpaku di dasar klasemen.

Di tempat lain, Las Palmas gagal bangkit selama jeda internasional karena mereka kalah 1-0 dalam pertandingan persahabatan melawan tim papan bawah Spanyol Atletico Paso.

Hal ini sejalan dengan perjuangan mereka di La Liga, di mana mereka gagal memenangkan satu pun dari empat pertandingan pembuka, kalah dua kali dan dua kali seri.

Dengan dua poin dari kemungkinan 12, pasukan Garcia Pimienta saat ini berada di peringkat 18 klasemen liga, memiliki poin yang sama dengan Mallorca yang berada di peringkat ke-17.

Artikel in i akan membahas mengenai prediksi skor, head to head, dan link live streaming Sevilla vs Las Palmas.

Head to Head Sevilla vs Las Palmas

Dengan enam kemenangan dari sembilan pertemuan terakhir kedua tim, Sevilla memegang rekor superior dalam sejarah pertandingan ini.

Las Palmas telah meraih dua kemenangan dalam kurun waktu tersebut, sementara poin rampasan hanya dibagikan pada satu kesempatan.

Sevilla telah memenangkan enam pertemuan terakhir antara kedua tim, mencetak sembilan gol dan menjaga empat clean sheet sejak kekalahan 2-0 pada September 2015.

Sevilla gagal memenangkan lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, kalah empat kali dan mengklaim satu hasil imbang sejak kemenangan persahabatan 1-0 atas Real Betis.

Pasukan Pimienta sedang menjalani enam pertandingan tanpa kemenangan, meraih dua kali seri dan empat kali kalah sejak meraih kemenangan persahabatan 1-0 atas Cadiz di pramusim.

Prediksi Skor Sevilla vs Las Palmas