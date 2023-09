Quo Vadis Perguruan Tinggi di Daerah Kepulauan

Oleh: Imam Fitri Rahmadi - Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Pendiri Akademik Ekselen Indonesia (Akselensia), Peraih PhD dari Johannes Kepler Universität Linz Austria

HANYA ada dua nama provinsi di Indonesia yang secara eksplisit tersemat kata "kepulauan". Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satunya selain Provinsi Kepulauan Riau. Penyematan kata itu tentu bukan kebetulan, melainkan menandakan karakteristik daerah di mana provinsi berada. Lautan yang lebih luas dari daratan dan wilayah yang terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil merupakan ciri khas daerah kepulauan.

Perguruan tinggi di daerah kepulauan tampak menghadapi pelbagai dilema besar. Pertama, partisipasi rendah masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi. Terbukti angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terendah se-Indonesia, hanya 14,85 persen pada 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kedua, perguruan tinggi di daerah kepulauan belum menjadi preferensi utama tempat kuliah. Segelintir penduduk Bangka Belitung berusia 19 tahun ke atas yang berkesempatan menempuh pendidikan tinggi disinyalir lebih memilih kuliah ke luar daerah seperti di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Ketiga, sebagian besar orang tua pun merasa lebih bangga ketika menguliahkan anak di Pulau Jawa.

Lantas dalam kondisi pelik seperti itu, bagaimana dan ke mana perguruan tinggi di daerah kepulauan harus melangkah? Jargon populer "think globally, act locally" terdengar relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun masih perlu dirumuskan implementasi dalam konteks perguruan tinggi.

Artikel ini mengetengahkan gagasan bahwa langkah ke depan perguruan tinggi di daerah kepulauan perlu berpijak pada paradigma global dan mengarah pada keunggulan lokal. Satu paket langkah strategis meningkatkan daya tarik perguruan tinggi yang berada di wilayah kepulauan dan khususnya di Negeri Serumpun Sebalai.

Paradigma Global

Meski berada di daerah kepulauan, langkah ke depan perguruan tinggi seyogianya mengacu pada paradigma atau kerangka berpikir global. Pijakan pada pandangan lebih luas bermanfaat untuk memudahkan adaptasi dengan perubahan sembari menemukan keunggulan kompetitif. Terdapat beberapa paradigma baru dalam pengelolaan perguruan tinggi patut dijadikan semacam kompas untuk melangkah ke depan.

Perguruan tinggi dalam kancah internasional makin memberikan perhatian serius pada penelitian dan kegiatan ilmiah untuk menguatkan identitas, kualitas, dan kontribusi institusi. Komitmen terhadap penelitian meneguhkan identitas sebagai research university (Mohrman dkk, The Research University in Transition: The Emerging Global Model, 2008), ciri khas universitas berkelas dengan pendidikan berkualitas. Jaminan mutu tercermin dari materi perkuliahan berisi pengetahuan terbaru dan pengalaman langsung para dosen yang terbiasa melakukan penelitian.

Secara kolektif dan institusional, pelbagai penelitian civitas academica tentu menghasilkan banyak wawasan baru dan berpotensi melahirkan beragam inovasi, yang kemudian perlu disebarluaskan melalui forum akademik seperti konferensi, seminar, dan pelatihan. Diseminasi ilmu pengetahuan dan difusi inovasi merupakan wujud konkret kontribusi perguruan tinggi terhadap kemajuan peradaban.

Sejak akhir abad ke-20, telah terjadi pergeseran paradigma pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Pembelajaran dilakukan bukan sebatas transfer ilmu pengetahuan, tetapi sudah berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan (Barr & Tagg, From Teaching to Learning: A New Paradigm for Undergraduate Education, 1995). Dosen memosisikan mahasiswa sebagai pembelajar aktif dalam lingkungan belajar mandiri dan fleksibel di mana mereka berkesempatan mengonstruksi pengetahuan sendiri secara lebih terpersonalisasi. Paradigma baru pembelajaran secara lebih luas menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya berfokus menyediakan berbagai mata kuliah terkategorisasi berdasarkan program studi, tetapi juga untuk berperan lebih strategis memajukan keilmuan bidang studi.

Peran perguruan tinggi meluas, melampaui fungsi penelitian dan pendidikan, sebagai pendorong perubahan sosial positif di tengah masyarakat. Terkonsepsi dalam istilah "tanggung jawab sosial universitas" atau university social responsibility (USR) (Vasilescu dkk, Developing University Social Responsibility: A Model for the Challenges of the New Civil Society, 2010), perguruan tinggi diharapkan berpartisipasi aktif mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.

Terdengar serupa dengan pengabdian kepada masyarakat (PKM), namun USR mencakup keseluruhan tanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat melintasi basis keilmuan, terintegrasi dalam semua kegiatan, dan dilaksanakan secara kolektif berkelanjutan. Jika PKM berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, USR merupakan visi jangka panjang perguruan tinggi dalam berkontribusi kepada masyarakat.

Keunggulan Lokal