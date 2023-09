Usung Disertasi Soal Game Mikro untuk Pembelajaran, Imam Fitri Lulus Program Doktoral di Austria

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Prestasi mentereng kembali diraih insan pendidikan di Provinsi Bangka Belitung.

Salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Imam Fitri Rahmadi, sukses menjalani PhD defence atau ujian promosi doktor di Johannes Kepler Universität Linz, Austria.

Pada hari Jumat (15/9/2023) lalu, Imam yang menempuh studi pada Department of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education, Linz School of Education (LSEd), berhasil menyampaikan disertasinya.

Imam memulai studi doktoral nya tepat sebelum masa pandemi Covid-19 atau pertengahan November 2019, melalui beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Austria’s Agency for Education and Internationalisation (OeAD-GmbH) dan ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) bertajuk Indonesia-Austria Scholarship Programme.

Imam menyebutkan, disertasinya berjudul Exploratory Studies of User-generated Microgames for Supporting Learning atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai makna, Studi Eksplorasi Game Mikro Buatan Pengguna untuk Mendukung Pembelajaran.

“Studi yang kami lakukan, diharapkan mampu membuka wacana baru tentang penggunaan game mikro buatan pengguna Internet untuk mempromosikan pembelajaran singkat namun penuh makna dan menyenangkan,” ungkap Imam.

Imam menambahkan, disertasi kumulatif yang disusunnya dilatarbelakangi oleh ketersediaan game mikro buatan pengguna Internet yang semakin banyak dan mudah ditemukan pada platform pembelajaran terbuka, akan tetapi masih minim digunakan untuk mendukung pembelajaran.

"Secara lebih kontekstual, studi dilakukan atas keprihatinan akan kondisi pembelajaran khususnya pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan penelitian doktoral yang dilakukannya dibimbing oleh Profesor Zsolt Lavicza yang berasal dari Johannes Kepler University Linz, Austria dan Profssor Selay Arkün Kocadere yang berasal dari Hacettepe University, Turki.

"Sedangkan penguji, yaitu Prof Jose-Manuel Diego-Mantecón dari University of Cantabria, Spanyol dan Prof Mehmet Sencer Corlu dari Oslo Metropolitan University, Norwegia," sebut Imam.

"Ujian promosi doktoral berlangsung dengan lancar dan dihadiri secara tatap muka oleh 13 orang. Secara tatap maya atau melalui Zoom oleh 29 orang dari 13 negara, yaitu Austria, Filipina, Finlandia, Indonesia, Korea, Mesir, Montenegro, Norwegia, Slovakia, Spanyol, Turki, UK, dan Uruguay," tukasnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)