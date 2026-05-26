Gubernur Babel Ucapkan Syukur Raih Penghargaan Apresiasi Validitas Data Pendidikan Terbaik

Gubernur Babel Hidayat Arsani saat menerima penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Kategori Provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah (Validitas Terbaik) sebagai Terbaik 1 di Gedung A Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Senin malam (25/05/2026).

BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali mencatatkan capaian membanggakan di sektor pendidikan nasional.

Pada Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Gubernur Babel, Hidayat Arsani, menerima penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Kategori Provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah (Validitas Terbaik) sebagai Terbaik 1 tingkat nasional.

Penghargaan tersebut menempatkan Babel di posisi tertinggi, mengungguli Provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat dalam kategori validitas data pendidikan terbaik. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan daerah dalam menjaga akurasi serta kualitas tata kelola data pendidikan.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, pada acara yang berlangsung di Gedung A Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Senin malam (25/5/2026).

Gubernur Hidayat Arsani mengatakan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh pihak. Ia juga mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas apresiasi tinggi yang didapatkan oleh Provinsi Babel.

"Alhamdulillah, penghargaan sebagai Terbaik 1 Nasional ini adalah bukti nyata komitmen kita bersama di Bangka Belitung. Mengelola pendidikan yang bermutu harus dimulai dari hulu yang bersih, yaitu data yang valid dan akurat. Tanpa data yang valid, kebijakan yang kita ambil bisa salah sasaran," ujar Gubernur Hidayat Arsani

Lebih lanjut, Gubernur mendedikasikan piala tersebut untuk seluruh elemen pendidikan yang ada di Bumi Serumpun Sebalai.

"Ini adalah apresiasi untuk seluruh kepala dinas, operator data, kepala sekolah, hingga guru-guru di pelosok Babel yang telah bekerja keras di balik layar. Prestasi ini memicu kita untuk terus melompat lebih tinggi, mempercepat revitalisasi khususnya di bidang pendidikan," tegasnya.

Malam puncak tasyakuran yang mengusung tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua" ini berlangsung meriah.

Selain pemberian penghargaan bagi sosok-sosok inspiratif, acara juga disemarakkan oleh berbagai pertunjukan seni budaya dari pelajar berprestasi, salah satunya penampilan memukau dari siswa-siswi SMKN 10 Bandung.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam sambutannya menekankan bahwa revitalisasi dan digitalisasi di bidang pendidikan akan terus digenjot tahun ini di seluruh Indonesia.

"Kami sangat terbantu dengan kiprah, inisiatif, serta kreativitas yang selama ini bapak/ibu lakukan dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas dukungan semuanya. Semua yang hadir di sini adalah mereka yang mendapatkan penghargaan dan menjadi begitu istimewa karena komitmen bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua," ucap Abdul Mu'ti.

Ia menambahkan, acara ini dirancang bukan sekadar seremoni, melainkan untuk mendorong inovasi, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta memperkuat sinergi pusat dan daerah demi terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam perhelatan tersebut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Staf Khusus Wakil Presiden, Dewan Pembina Yayasan Tim Bola Garuda, jajaran gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, para kepala dinas pendidikan, serta pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendikdasmen dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (*/E1)