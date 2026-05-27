Moment Idul Adha, Gubernur Babel Hidayat Arsani Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan Warga

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Halal Bihalal dan silaturahmi Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Pangkalpinang, Rabu (27/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur masyarakat.

Acara itu dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Ketua TP-PKK Provinsi Babel Noni Hidayat Arsani. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wali Kota Pangkalpinang, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Babel.

Ia menilai Iduladha bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga pengingat akan pentingnya nilai pengorbanan, ketakwaan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia mengatakan, momentum Hari Raya Iduladha merupakan momen istimewa untuk meneladani pengorbanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim AS sekaligus mempererat tali persaudaraan.

“Momentum Iduladha ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.

“Iduladha adalah hari pengorbanan bagi kita semua. Semoga masyarakat diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, dan selalu bersatu,” ujar Gubernur Hidayat Arsani.

Dia berharap masyarakat Babel senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan, serta tetap bersatu dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan Iduladha sebagai kesempatan mempererat tali silaturahmi antar sesama.

​Di sela-sela acara, Gubernur bersama Ketua TP PKK, Ibu Noni Hidayat Arsani, meninjau langsung proses pemotongan hewan kurban. Hewan kurban dari Pemprov Babel ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur untuk disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan.

​Untuk memastikan keberkahan Iduladha dirasakan secara merata, pemotongan dan penyaluran daging kurban kali ini menyasar sejumlah yayasan, panti asuhan, lembaga keagamaan, petugas lapangan, hingga masyarakat sekitar, di antaranya: Yayasan Panti Asuhan Usman Bin Affan, Yayasan Muara Kasih, Panti Asuhan Ruth (Belakang Polda), Masjid Al Falah, Padang Baru (Belakang Rumah Dinas Gubernur), Panitia kurban, dan Masyarakat Sekitar.

Tidak lupa, Gubernur Hidayat Arsani juga turut mendoakan seluruh jemaah haji agar diberi kelancaran selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta kembali ke tanah air dengan selamat. (*/E1)