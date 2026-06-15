Kunker ke Beltim, Gubernur Hidayat Arsani Komitmen ke Pendidikan dan Tinjau Sekolah Unggulan Garuda

Gubernur Babel, Hidayat Arsani saat melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kelapa Kampit, SMAN 1 Damar, dan SMA Unggulan Garuda di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) guna meninjau kondisi sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memastikan berbagai program pemerintah di sektor pendidikan berjalan dengan baik, Senin (15/6/2026).

BANGKAPOS.COM, BELITUNG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Kelapa Kampit, SMAN 1 Damar, dan SMA Unggulan Garuda di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk meninjau kondisi sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memastikan berbagai program pemerintah di sektor pendidikan berjalan dengan baik, Senin (15/6/2026),

Gubernur didampingi Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten, bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beltim.

Setibanya di sekolah, Gubernur berkeliling meninjau berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari ruang kelas, laboratorium, area pendukung kegiatan belajar mengajar hingga lingkungan sekolah.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana pendidikan yang menjadi penunjang peningkatan kualitas pembelajaran bagi para siswa.

Tidak hanya melakukan peninjauan fisik, Gubernur Hidayat Arsani juga meluangkan waktu berdialog dengan kepala sekolah dan para guru. Dalam suasana yang hangat dan terbuka, ia mendengarkan berbagai masukan, kebutuhan serta tantangan yang di hadapi satuan pendidikan dalam menjalankan proses belajar mengajar.

Para kepala sekolah dan guru menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengembangan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga dukungan terhadap program-program yang dapat menunjang prestasi siswa.

Gubernur menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian terhadap kemajuan dunia pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh dedikasi para guru yang menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda Babel.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima para siswa.

Ia melihat secara langsung makanan yang dibagikan dan mengingatkan penyedia program agar senantiasa memperhatikan kualitas bahan makanan, kebersihan, serta kandungan gizi yang diberikan kepada peserta didik.

“Program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak kita. Asupan gizi yang baik akan mendukung kesehatan, pertumbuhan, dan kemampuan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran,” ujarnya.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Belitung Timur. Gubernur melihat langsung kondisi lahan dan kesiapan lokasi yang akan menjadi bagian dari pengembangan pendidikan unggulan di daerah tersebut.

Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda diharapkan dapat menjadi salah satu pusat pendidikan berkualitas yang mampu melahirkan generasi muda berprestasi, berkarakter dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Melalui kunjungan ini, Pemprov Babel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan fasilitas, dukungan terhadap tenaga pendidik, serta penguatan berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Babel. (*/E1)