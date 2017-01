Blak-blakan, Maudy Ayunda Ungkap Kebiasaan Buruknya Ini, Menjilat dan Gigit Bibir

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Artis peran dan penyanyi Maudy Ayunda mengungkapkan bahwa ia memiliki satu kebiasaan yang dianggapnya buruk. Apakah itu?

"Aku punya kebiasaan lumayan buruk. I have very bad habit," katanya dalam wawancara usai peluncuran sebuah produk kecantikan di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2017).

Maudy mengaku sering tanpa sadar menggigit atau menjilat sendiri bibirnya.

"Keseharian aku itu suka mainin bibir. Digigit-gigit atau dijilat, apa gitu," ujarnya sambil tertawa kecil.

Ia menganggapnya buruk karena kebiasaan itu seringkali membuat lipstik pada bibirnya tak tahan lama. Kebiasaan itu disebut Maudy dapat otomatis merusak riasannya.

"Aku daily struggle sama make up enemies itu. Terus kalau lagi meeting atau schedule lagi ketat. Kan tiap 30 menit harus touch up lipstik, aku suka lupa," ujar Maudy.

"Jadi make up enemies-ku itu time sama my bad habit itu. Jadi butuh time proof make up (riasan tahan lama)," tambahnya.

Penulis Andi Muttya Keteng Pangerang