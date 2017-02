Bikin Baper dan Heboh, Polisi Ini Bawa Pasukan Satu Kompi Saat Melamar Kekasihnya di Kampus

ADA banyak cara unik dilakukan seseorang untuk melamar sang kekasih.

Seperti yang dilakukan salah seorang anggota kepolisian dari kesatuan SABHARA Polda Jawa Tengah ini, membuat netizen ‘baper’.

Hal itu dikarenakan, video saat melamar sang kekasih, menjadi viral di media sosial.

Dalam video tersebut, terdapat satu kompi polsi yang sedang membawa tameng, datang ke Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Anggota polisi tersebut tampak seperti ingin menghadapi pendemo. Mereka membuat barikade sambil mengangkat tameng bertuliskan ‘Will you Marry Me?”.

Dengan formasi pagar rapat, muncul seseorang berbaju hitam.

Wanita tersebut yang terlihat tersipu malu. Sontak, adegan itu membuat sang gadis menjadi kaget. Tidak berapa lama, muncul salah satu polisi memberikannya bunga. Sang polisi lalu berjongkok sambil menyodorkan sebuah kotak kecil berisi cincin.

“Are you marry me?” kata sang polisi.

Si gadis diam saja. Ternyata dia belum mempercayai apa yang dilihatnya. Tiba-tiba pasukan anti huru-hara yang tepat di belakang lalu maju ke depan, dengan posisi seperti menyerbu.

“Say yes! Say yes! Say Yes!” pasukan tersebut berteriak.