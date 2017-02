Ternyata Dulu Penis Berduri Lho, Inilah 8 Fakta Penis yang Jarang Diketahui

BANGKAPOS.COM--Penis merupakan organ manusia yang paling populer dan banyak dikaji.

Namun masih saja menyisakan beberapa rahasia.

Inilah delapan fakta soal penis yang jarang diketahui.

1. Rata-rata ereksi penis

Bicara penis tentu tak lepas dari panjang pendeknya saat ereksi. Sebuah penelitian tahun 2013 yang dimuat di Journal of Sexual Medicine yang menyurvei 1.661 lelaki menemukan bahwa rerata ereksi penis panjangnya 5,56 inch atau 14 cm. dari survei itu ereksi terpendek 4 cm dan terpanjang 26 cm.

Ilustrasi

Tidak semua ereksi tercipta dari sumber yang sama. Mereka yang ereksi karena oral atau hubungan seksual ternyata memiliki ereksi yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang ereksi karena fantasi.

Yang menarik dari penelitian ini, merokok ternyata memendekkan ereksi sekitar 1 cm. Alasannya, merokok mengurangi aliran darah ke penis.

2. Ukuran persoalan juga

Bagi beberapa wanita, ukuran penis tak menjadi soal. Namun wanita yang menyukai orgasme vaginal menyatakan hal itu lebih mudah dicapai dengan pria yang memiliki penis lebih penjang. Itulah hasil penelitian tahun 2012 yang dipublikasikan di Journal of Sexual Medicine.

“Meskipun tidak jelas bagaimana persisnya, penis yang lebih panjang akan lebih bisa merangsang vagina dan leher rahim,” kata Stuart Brody, psikolog di University of the West, Skotlandia, dan penulis kedua hasil penelitian tersebut kepada Live Science.

Tahun 2013, sebuah penelitian yang lebih detail di jurnal Proceedings of the National Academy of Science, mengungkapkan bahwa ukuran ideal penis bervariasi dengan tinggi badan lelaki, dengan ukuran penis yang panjang lebih bagus pada pria yang lebih tinggi.

3. Anomali-anomali penis

Sangat jarang seorang pria memiliki dua penis, sebuah kondisi yang mempengaruhi setiap 5 juta hingga 6 juta pria dan dikenal dengan diphallus. Sayangnya, kondisi ini tidak serta merta dobel kesenangan.