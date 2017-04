Ternyata Ini yang Terjadi Antara Gigi dan Raffi Ahmad di Rumah, Ketika Tak Disorot Kamera

BANGKAPOS.COM -- Isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting nampaknya masih belum akan cepat surut.

Apalagi setelah penampilan Nagita Slavina di acara Hitam Putih yang sempat beberapa kali mengeluarkan air mata, yang langsung membuat netizen prihatin dan semakin menyalahkan Raffi dan Ayu.

Kemudian dalam acara Take Me Out di ANTV, kembali dibahas mengenai rumah tangga Raffi dan Gigi.

Acara itu kedatangan seorang peramal yang meramal kehidupan Raffi dengan Ayu.

Awalnya peramal itu bilang bahwa Raffi dan Gigi itu sama-sama terlahir untuk saling mendampingi.

Gigi juga dikatakan sebagai soulmatenya Raffi. Walaupun di rumah mereka sering berantem.

"Meskipun kalian di rumah sering berdebat atau argumen, tapi kalian fondasi dasarnya adalah cinta, dan itu yang membuat kalian tetap berjalan sampai sekarang," kata peramal wanita itu.