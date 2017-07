Meski Ditertawakan Mulan dan Ayu Ting Ting, Pria Ini Akhirnya Bikin Ayu Ting Ting dan Mulan Melongo

BANGKAPOS.COM -- Video berjudul "Awalnya Ditertawakan, Namun Semua Terdiam Ketika Jenius Musik Bernyanyi" berada di urutan teratas trending YouTube, Senin (10/7/2017).

Penggalan video dari acara "I Can See Your Voice Indonesia" ini menampilkan cuplikan aksi seorang pria mengenakan toga.

Pria yang diketahui bernama Ridwan tersebut awalnya ditertawakan.

Para artis yang hadir seperti Mulan Jameela, Ayu Ting Ting, Deny Cagur, dan lainnya tampak seperti meremehkan.

Namun setelah melihat penampilannya semua berbalik, bahkan tercengang terkagum-kagum.

Pertama-tama Ridwan memberikan kejutan lewat sentuhan tangannya di atas piano.

Kemudian, ia pun diminta bernyanyi dengan nada yang masih dilecehkan.

Setelah mendengar suaran, semua tercengang, melompat, tepuk tangan.

Lihat aksi Ridwan dalam video di atas, yang sudah ditonton mendekati 4 juta kali.

Simeak videonya di bawah ini:

