Begini Kondisi Selebriti Mandarin Era 90-an yang Masih Mempesona, No 4 Tak Pudar, No 2 Beruban

ANDA yang lahir di era '90-an tentunya nggak asing lagi dengan para artis yang tampil di film dan serial TV mandarin.

Kamu pasti sering nonton film-film mandarin seperti Once Upon A Time in China (Kungfu Master), Tricky Brains, Fight Back To School, Shaolin Soccer dan masih banyak lagi judul-judul yang keren dan tentunya sangat menghibur.

Baca: Astaga, Lihat Kanan Kiri, Pasangan Ini Lakukan Aksinya Sambil Berdiri di Gang Sepi saat Siang Bolong

Baca: Kisah Cinta Sejati, Mempelai Pria Lakukan Hal Mengejutkan Saat Wanita Ini Akan Dimakamkan

Nah, bagi kamu yang suka menonton filam mandarin tersebut tentunya memperhatikan aktris-aktris pemerannya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng.

Sebut saja, Rosamund yang berperan sebagai Bibi ke13, Stephen Chow dalam peran di Shaolin Soccer, dan jackie Chan serta banyak lagi aktor dan aktris lainnya.

Nah, penasaran dong seperti apa penampilan mereka sekarang?

Untuk mengenang masa-masa indah itu, dari berbagai sumber, beginilah ternyata kondisi para artis mandarin yang dulu pernah menghiasi layar kaca tanah air ini.

Baca: Heboh, Muncul Cahaya Misterius di Langit Sebelum Gempa Dahsyat Hantam Meksiko, Ulah Alienkah?

Aktris-aktris ini sekarang sudah menginjak usia setengah baya, tapi mereka masih tetap ganteng, cantik dan mempesona. Siapa saja mereka? begini penampilan mereka sekarang: