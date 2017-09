Inilah 10 Kriteria Orang yang Suka Selingkuh, Ada yang Kamu Curigai?

BANGKAPOS.COM -- SAMPAI saat ini, perselingkuhan kerap menjadi salah satu momok bagi banyak pasangan.

Peneliti seks Share Hite dalam The Hite Report (berkas PDF) memaparkan, sekitar 70 persen perempuan menikah dan 72 persen laki-laki yang sudah menikah pernah berselingkuh.

Hal itu bagi banyak orang mungkin sulit dipahami mengapa seseorang berselingkuh meski sudah menikah. Berdasarkan penelitian, faktor DNA ternyata mempengaruhi kebiasaan berselingkuh. Peneliti membaca kode genetik pada reseptor dopamin atau hormon bahagia para responden.

Studi tersebut memaparkan sekitar 50 persen individu yang memiliki tipe gen alel panjang mengaku pernah berselingkuh, sementara mereka yang memiliki gen alel pendek sebanyak 22 persen mengaku pernah berselingkuh.

Tentu sangat sulit bagi orang awam mengetahui bagaimana cara membaca DNA orang yang punya potensi untuk selingkuh. Dikutip dari situs YourTango.com yang memaparkan berbagai penelitian lainnya, yang mengungkapkan jenis-jenis orang yang cenderung selingkuh berdasarkan sains, yakni :

1. Orang yang umurnya berakhiran dengan angka "9"

Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam Proceedings of the Natural Academy of Sciences, ternyata, ketika usia pria atau wanita diakhiri angka 9, seperti 29, 39, 49, atau 59 tahun dan seterusnya, emosi mereka tidak labil.

Hal ini dikarenakan mereka akan memasuki fase usia yang lebih matang atau dengan kata lain tua.

Kondisi ini membuat pria atau wanita merasa cemas dan merasa tidak percaya diri. Apalagi jika mereka belum mencapai semua target hidup mereka, misalnya dalam hal karier atau materi.

Selain itu, fakta menunjukkan bahwa dari sekitar 8 juta anggota situs perselingkuhan Ashley Madison, lebih dari 950,000 adalah pria berumur 29, 39, 49, atau 59 tahun.

2. Pria jangkung

Menurut studi yang dirilis oleh situs perselingkuhan IllicitEncounter.com, pria jangkung cenderung selingkuh. Pria bertinggi badan lebih dari 178 cm cenderung selingkuh dari pasangan.