8 Tipe Kecerdasan, Anak Anda Masuk Tipe yang Mana?

BANGKAPOS.COM - “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”.

Kata-kata Albert Einstein tentu ada benarnya. Setiap orang diciptakan dengan kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda.

Kita tidak bisa menilai seseorang berdasar kemampuan orang lain. Setiap orang tidak dapat diseragamkan dalam menjalani kehidupan.

Namun, kekeliruan tentang menilai orang lain berdasar standar tertentu telah mendarah daging. Anak si A pintar matematika, maka anak si B juga harus sama.

Sebuah teori yang diperkenalkan Howard Gardner mungkin akan membantu kita lebih mengenal diri sendiri.

Tidak perlu lagi merasa menjadi orang yang paling gagal hanya karena tidak sesuai dengan standar yang dibuat orang lain.

Multiple intelligent dikenal dengan 8 kecerdasan yang dimiliki manusia.

Dengan mengolaborasikan beberapa kecerdasan yang dominan, seseorang memiliki kejeniusan dengan caranya sendiri.

