Romantisnya, Bak Negeri Dongeng, Cucu Soeharto Lamar Kekasihnya, Netizen Ini Malah Gagal Fokus

Laporan Wartawan TribunTravel.com, Apriani Alva

BANGKAPOS.COM -- Kabar mengenai keluarga Cendana cukup jarang terdengar.

Baru-baru ini, cucu Soeharto melamar kekasihnya secara romantis bak cerita di negeri dongeng.

Aditya Trihatmanto atau yang akrab disapa Adi baru saja melamar kekasihnya, Kezia Toemion.

Berdasarkan kabar yang beredar, putra bungsu Bambang Trihatmojo dan Halimah Agustina Kamil ini menjalin hubungan dengan Kezia sejak masih SMA.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kezia Toemion mengungkapkan rasa bahagianya.

"This really is a type of love that only happens in fairytales. A forever type of love," caption yang ditulis oleh Kezia sambil mengunggah sebuah foto.