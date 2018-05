Postingan Menyentuh Hati dari Mike Lewis Tulis buat Mantan Istrinya Tamara Bleszynski

BANGKAPOS.COM - Perceraian di kalangan artis seperti sudah menjadi suatu hal yang biasa.

Meski ada beberapa di antaranya yang diwarnai drama bahkan berujung permusuhan, tapi tidak dengan Mike Lewis dan Tamara Bleszynski.

Sudah sekitar 6 tahun Mike dan Tamara tak lagi menjadi pasangan suami istri.

Tapi perceraian tidak membuat keduanya berjauhan apalagi bermusuhan.

Malah Mike dan Tamara sering membuat netizen mengira kalau mereka rujuk karena foto-foto keduanya yang mesra di Instagram.

Dari pernikahannya itu, Mike dan Tamara dikaruniai seorang anak tampan bernama Kenzou.

Bersama-sama, Mike dan Tamara mengurus buah hatinya tersebut.

Di peringatan Hari Ibu kemarin pun, Mike tak segan-segan mengucapkan selamat kepada Tamara.

Lewat akun Instagramnya, Mike mengunggah foto Tamara dulu bersama Kenzou kecil.

Meski tak lagi menjadi suami-istri, Mike tetap menuliskan kata-kata yang menyentuh hati kepada Tamara dalam rangka Hari Ibu.

Tamara Bleszynski dan Kenzou kecil. (Instagram/mike_lewis)

"Though we are not together, I am so happy that we have achieved this level of parenthood.

Beautiful mom.

Integral part of my family.

Thank you for helping me these past couple months.

Look how far he has come." tulis Mike seperti dikutip Grid.ID (14/5/2018)

Kurang lebih Mike menuliskan, "Meskipun kita sudah tidak bersama lagi, aku sangat senang kita bisa mencapai tahap ini sebagai orangtua. Ibu yang cantik. Bagian yang tidak terpisahkan dari keluargaku. Terima kasih sudah membantuku beberapa bulan belakangan ini. Lihat sudah seberapa jauh dia (Kenzou) sekarang berada."

Kata-kata menyentuh hati tersebut mampu membuat netizen terharu.

Bahkan tak sedikit yang lagi-lagi meminta mereka untuk rujuk dan bersama lagi.

@mbakcim, "Balikan aja lah..... Yayayayyayaa... Kalian cucok soalnya...."

@sontarinate, "Cieee bakalan balik nic. Jangan lama2 yh. Semoga jadi keluarga yg bahagia. #Amin"

@mommynya_raenabilraka, "merindinx....saking co cwiitnyaaa..."

@nana_ghofur, "Benar2 berharap dan berdoa semoga kalian bersatu kembali Aamiin,,@tamarableszynskiofficial @mike_lewis"

@michelle_ferrari777, "Come on @mike_lewis go back to Tamara n live together with your kids."

Kalau kamu setuju nggak Mike dan Tamara balikan? (Grid.ID/Violina Angeline)

