Kuburan Berantakan, Jasad Bayi Perempuan yang Baru 5 Hari Dimakamkan Hilang

BANGKAPOS.COM - Jenazah bayi perempuan yang baru saja dimakamkan 5 hari tiba-tiba hilang.



Diketahui dari warga yang tak sengaja melihat kain kafan di atas kuburan.



Dilansir Tribun Video dari Harian Metro, Senin (11/6/2018), melihat hal tersebut ia langsung melapor ke pengurus masjid dan warga.



Warga yang baru tahlilan langsung menuju lokasi untuk mengecek.

Kuburan bayi itu berantakan dan saat digali jasad bayi itu hilang.



Kejadian yang terjadi di Kulim Malaysia langsung dilaporkan ke polisi.



Kepala Polisi Daerah Kulim, Ahmad Jasir Jaafar membenarkan kejadian tersebut.



Ia mengatakan diduga terjadi karena tindakan binatang karena ada bekas gigitan dari binatang di kain kafan bayi tersebut.

Menurutnya belum diketahui binatang apa yang melakukan hal tersebut, antara anjing atau biawak.



Sebelum kejadian, wilayah tersebut dilanda hujan cukup kencang.

Simak videonya:





Dugaan sementara tanah kuburan amblas sehingga hewan dapat menggali dan membawa kabur.



Menurut penjaga makam, kejadian ini merupakan kejadian pertama kalinya di situ.



Simak video di atas!

