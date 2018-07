Fakta-fakta Unik Ruang Angkasa yang Berhasil diungkap, Kemungkinan ada 1 Septiliun Bintang

BANGKAPOS.COM - Dengan teknologi yang telah diciptakan sekarang ini, manusia mampu menjelajah ruang angkasa.

Penjelajahan manusia di ruang angkasa bertujuan untuk mencoba mengungkap misteri alam semesta.



Kali ini, TribunTravel.com telah merangkum 8 fakta menarik tentang ruang angkasa yang sudah diperoleh para ilmuwan dari laman This is Insider.

1. Sunset di Planet Mars berwarna biru.

Robot penjelajah, Curiosity, menghasilkan foto sunset berwarna pertamanya di Planet Mars pada 2015 dan mengungkapkan matahari terbenam di planet itu berwarna biru.

Menurut NASA, hal ini disebabkan debu di atmosfer Planet Mars memiliki partikel lembut yang memancarkan cahaya biru lebih efisien dibandingkan gelombang warna lain yang lebih panjang seperti kuning, oranye, dan merah.

2. Meluncurkan benda-benda ke ruang angkasa ternyata memakan biaya yang sangat mahal.

Ahli muatan dan insinyur stasiun ruang angkasa Ravi Margasahayam mengatakan, setiap pon muatan dapat menelan biaya 10 ribu dolar AS untuk dikirimkan ke luar angkasa.

Harga ini telah meroket karena biaya kargo pesawat ruang angkasa Cygnus milik Cykeus adalah sebesar 43.180 dolar AS per pon, dan untuk kapal induk baru SpaceX sekitar 27 ribu dolar AS per pon.

Satu botol air seberat 16 ons dapat dikenai biaya antara 9,100 hingga 43.180 dolar AS untuk diluncurkan ke luar angkasa.

