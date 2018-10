Ini yang Bikin V BTS Jadi Pria Tertampan di Dunia, Kalahkan Justin Bieber dan Shawn Mendes

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM - Banyak publik figur yang memiliki wajah tampan, namun baru-baru ini pria tertampan di dunia tahun 2018

versi situs entertainment Amerika Serikat, Famous Star 101 pun telah resmi dirilis.

Dan sederet selebriti pria papan atas seluruh dunia pun masuk ke dalam daftar ini.

Namun, ada hal yang menarik dari daftar ini adalah posisi pertama pria tertampan tahun ini diraih oleh salah satu anggota

boyband papan atas Korea Selatan, yaitu V

Baca: Nagita Slavina Foto Bareng Irwansyah, Netizen Justru Paksa Raffi Lakukan Ini pada Istrinya

BTS.

Sebagaimana dilansir dari laman laman Koreaboo, pria yang memiliki nama asli Kim Taehyung ini menempati peringkat pertama

di daftar "Top 10 Most Handsome Men in The World 2018".

Berdasarkan informasi, kemenangan V diambil dari hasil voting yang berjumlah total 6,2 juta suara dari sepuluh kandidat yang