GenPI Babel Adakan Pasar Digital di Jembatan Emas

Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha

BANGKAPOS.COM, BANGKA-Kementerian Pariwisata RI mempunyai program kegiatan yang digawangi oleh Generasi Pesona Indonesia (GenPl) yang bertajuk pasar/destinasi digital.

Yaitu suatu kegiatan untuk mempromosikan destinasi pariwisata di suatu daerah yang dapat menciptakan nilai (value) 2C: Creative Value dan Commercial Value.

Pasar digital ini adalah merupakan kegiatan perniagaan dengan mengangkat potensi produk daerah bersama UMKM dan entepreuner muda potensial di suatu destinasi wisata yang sudah di desain secara kreatif dan mempunyai spot untuk berwisata secara digital, yang diselenggarakan secara regular setiap akhir pekan.

Dalam hal ini, Genpi Bangka Belitung menginisiasi program pasar digital di wilayah destinasi Jembatan Emas Bangka.

Hal ini dikarenakan Genpi Babel mendukung program pemerintah daerah dalam mengembangkan ikon wisata Jembatan Emas, enterpreunership muda, program UMKM, promosi melalui digital/medsos, dan menggerakkan generasi milenial untuk terus mempromosikan pariwisata Babel.

Pembukaan Pasar Digital di Jembatan Emas ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 18 November 2018 mendatang.

Selanjutnya untuk hari-hari reguler setelah pembukaan, Pasar Digital. akan ada setiap Sabtu dan Minggu.

Untuk setiap sabtu Pasar Digital ini akan beroperasi dari pukul 15.00 hingga pukul 22.00 wib. Sedangkan untuk hari Minggu, akan dimulai dari 07.00 pagi hingga 12.00 siang.

Pembukaan yang rencananya akan diikuti oleh Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, rencananya akan diadakan konvoi kendaraan roda 2 menuju ke tempat acara.

Selebihnya akan ditampilkan juga atraksi dan festival budaya lokal dan hiburan lainnya, serta penandatangan MoU pendirian Pondok Kopi Genpi.(*)