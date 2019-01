Asisten Pribadi Dylan Sahara Ungkap Kondisi Ifan Seventeen Sekarang Pasca Ditinggal Istri

POSBELITUNG.COM--Di tahun 2019 ini, Ifan Seventeen tidak bisa merayakan tahun baru seperti tahun baru sebelumnya.

Akibat tsunami Banten pada Sabtu (22/12/2018) lalu, Ifan Seventeen kehilangan sang istri tercintanya, Dylan Sahara.

Sehingga pada pergantian tahun ini ia hanya bisa mengenang sang istri melalui kenangan-kenangan mereka dahulu.

Untuk mengenang sang istri, Ifan pun mengunggah sebuah video berisi unggahan Dylan Sahara pada 1,5 tahun yang lalu.

Dalam unggahan tersebut Ifan dan Dylan tampak sedang duduk di tepi sungai sembari menikmati keindahan Hongkong.

Baca: Surprise Party, Ayah Dewi Perssik Kaget hingga Terlihat Lelah Menarik Uang di Kue Ulangtahun

Mengingat kenangan tersebut, Ifan pun menulis kalimat menyentuh, sebuah jawaban atas pertanyaan sang istri pada 13 Juni 2017 silam.

"Istriku, 1.5 tahun yang lalu (13 juni 2017), kamu pernah melempar pertanyaan lewat postinganmu. Karna ketidakpekaanku, bahkan aku ga ngebales lewat komen.

Ternyata baru sekarang aku bisa jawab @dylan_sahara," tulis Ifan.

Kemudian ia menjawab yang intinya adalah Ifan berusaha untuk tidak jatuh cinta lagi dengan perempuan lain.

"Don't want to feel another touch

Don't wanna start another fire

Don't wanna know another kiss

No other name falling off my lips

Don't wanna to give my heart away

To another stranger

Or let another day begin

Won't even let the sunlight in

No, I'll never love again"

Baca: Istri Brian Sheila On 7 Beberkan Fakta Wanita Ngamuk di Garuda Gara-gara Sang Keponakan Injak Sepatu

Pada akhir kalimat Ifan mengucapkan selamat tahun baru kepada mendiang Dylan.