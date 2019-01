Gisella Rilis Single Baru Perjalanan Berharga, Berisi Curahan Hati soal Perceraian, Ini Liriknya

BANGKAPOS.COM -- Gisella Anastasia merilis single terbaru kisah perjalanan asmaranya berjudul 'Perjalanan Berharga', Sabtu (19/1/2019).

Single yang dirilis oleh label musik Pro-M ini bergenre pop ballad.

Lagu ini menceritakan soal kisah cintanya dengan sang mantan suami, Gading Marten.

Berikut lirik lagu Perjalanan Berharga yang dinyanyikan oleh Gisella Anastasia:

Perjalanan Berharga - Gisella Anastasia

Ribuan hari telah kita lalui

Jutaan mimpi coba 'tuk dijalani

Tak pernah terbayangkan di benakku

Jalan berbeda yang harus ditempuh

Bersamamu aku pernah bahagia

Di sampingmu aku pernah bangga

Namun kenyataannya kini berbeda

Kau dan aku harus saling merelakan

Bukan mauku sakiti hatimu

Hanya kejujuran

Yang larutkan semua semu

Beribu maaf yang tak tersampaikan

Akan selalu ada di dalam dada

Untuk setiap hati yang terluka

Untuk setiap harapan yang sirna

Namun semua akan indah kupercaya

Jalan terbaik yang ada di depan kita

Terima kasih untuk semua yang dilalui bersama

Untuk semua perjalanan berharga

Let's live this life

You always have a place in my heart

Namun semua akan indah kupercaya

Jalan terbaik yang ada di depan kita

Terima kasih untuk semua yang dilalui bersama

Untuk semua perjalanan berharga

Let's live this life

You always have a place

Let's live this life

You always have a place

in my heart

