Nasib Sial Dialami Pemotor Wisatawan Asing ini, Niat Mau Parkir Yamaha NMAX Terobos Kaca Restoran

BANGKAPOS.COM -- Nasib sial dialami pemotor wisatawan asing di Pulau Bali.

Bule yang mengendarai Yamaha NMAX harus menanggung ganti rugi banyak.

Pasalnya kaca sebuah restorant pecah karena kelalaiannya.

Awalnya, bule tersebut nampak ingin memarkirkan skutik bongsor tersebut di depan restoran.

Setelah sampai di depan restoran, Ia turun dari NMAX putih tersebut.

Tapi saat ia turun, kondisi mesin masih menyala dan niatnya ingin menurunkan standar samping.

Belum sampai standar samping turun, tangan kanannya tanpa sadar membejek gas.

Spontan, skutik 155 cc itu nyelonong berjalan dengan posisi masih dipegangi bule tersebut.

Apesnya, NMAX itu nyelonong menabrak pintu kaca restoran tempat Ia ingin memarkirkan motor.

Seketika kaca pecah dan NMAX baru berhenti usai terjatuh diikuti pula si bule.

Beruntungnya, insiden ini tak membuat wanita yang tengah berdiri di dalam restoran terluka.

Sebab, nyaris saja skutik Yamaha itu menabrak wanita putih itu.

Berikut video lengkap yang diupload oleh akun Instagram @balilivin:

Artikel ini telah tayang di gridoto.com dengan judul: Yamaha NMAX Bikin Sial Bule, Niat Parkir Malah Terobos Kaca Restoran

