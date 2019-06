VJ Laissti dan Pevita Pearce Ikut Perang di PUBG Mobile Bareng Ariel Noah, Begini Aksinya

BANGKAPOS.COM -- Kedekatan Ariel Noah dan VJ Laissti kembali tercipta.

Menurut VJ Laissti, dirinya ditantang Ariel Noah untuk main PUBG Mobile bareng, namuan ternyata ada Pevita Pearce yang hadir dinatara keduanya

"Soba Sobiku yang berperang di PUBG, welcome back to my Youtube Channel!

Di PIJEH VLOG #22 ini Mbak Pijeh aka Mak Lambe diajak main PUBG lagi sama Boril nehhh. Mau liat kecupuan Mak Lambe?," tulis VJ Laissti di kolom caption Youtubenya, Senin (17/6/2019).

Namun karena VJ Laissti sudah lama tidak bermain PUBG Mobile, ia pun harus kembali mendownloadnya saat dtantang Ariel Noah.

"PUBG gak pernah main, ini aja download dulu minta WIFI, gak modal emang hehhe," tutur VJ Laissti.

Ketika main PUBG Mobile, VJ Laissti menggunakan nama Mak Lambe.

Sedangkan Ariel Noah menggunakan nama Kubiga, seekor kingkong warna putih.

"Siap mak lambe?" tanya Ariel Noah bertanya kesiapan VJ Laissti main PUBG Mobile.

VJ Laisstui pun menjawab bahwa dirinya sudah siap main PUBG bareng Ariel Noah.