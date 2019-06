Ayu Ting Ting Cium Pria Saat Liburan di Amsterdam, Siapa Sosok Dedi Mulya Pria yang Diciumi Ayu?

BANGKAPOS.COM - Siapa Sosok Dedi Mulya? Pria yang Diciumi Ayu Ting Ting Saat Liburan di Amsterdam, Umbar Kata Mesra

Sosok Dedi Mulya menarik perhatian netizen pascafotonya bersama Ayu Ting Ting beredar di media sosial.

Dedi Mulya diketahui menemani Ayu Ting Ting berlibur di Amsterdam, Belanda.



Ayu Ting Ting tampak menghabiskan waktu liburannya di Amsterdam bersama Dedi Mulya.

Beberapa foto Ayu dan Dedi tampak dipajang oleh Dedi di akun Instagramnya.

Dedi bahkan memanggil pelantun "Minyak Wangi" itu dengan sebutan Angel dan juga Ratu.

Dalam unggahan terakhirnya, Dedi mengunggah foto Ayu yang saat sedang makan.

Di bawah foto tersebut, Dedi menambahkan keterangan.

"Kecantikan sejati yang di miliki wanita ini adalah kecantikan Batin.kecantikan yang terpancar dari dalam! safe flight to Jakarta and selamat beraktifitas kembali.see you soon in Jakarta ????@ayutingting92," tulis Dedi.

Unggahan itu pun dibalas oleh Ayu. "Luv my baby ????????" balas Ayu di kolom komentar.