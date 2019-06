Lady Bikers Ini Terpikat Keindahan Alam Bangka, Janji Akan Datang Lagi

BANGKAPOS.COM-- Mengenakan pakaian serba hitam melekat ketat dengan tunggangan Harley Davidson XR 1200 sport membuat Yanti Lady Bikers asal Tanggerang terlihat berbeda.

Ditemui di Novotel Pangkalpinang Jumat (28/6/2019) sesaat akan mengikuti touring menuju Bangka Selatan dalam even Bangka Bike Festival Yanti dengan ramah membalas sapaan bangkapos.com.

"Dari grupnya tribunnews.com ya sippp," balas Yanti sembari tersenyum

Ia mengaku terpesona akan keindahan alam Pulau Bangka. Apalagi mulusnya jalan aspal yang dilalui membuat dirinya merasa betah dan nyaman. Bahkan Yanti langsung menyatakan kesediannya hadir kembali saat ada kegiatan serupa ataupun ada kesempatan lain untuk datang ke Bangka.

"Bangka alamnya dan tempat wisatanya indah jalan aspalnya mulus is ok beda dengan jakarta disini lampu merahnya hampir nggak ada jadi untuk touring and Riding mantap pasti balik lagi kesini kalo ada kesempatan," kata Yanti

Yanti menceritakan sejak kecil dirinya sudah menyukai motor besar dan dikenalkan orangtuanya. Menjelajahi berbagai daerah di Indonesia bersama bikers lain sudah menjadi hobinya. Memilih tunggangan Harley Davidson jenis sport karena sesuai dengan dirinya.

"Kalau tunggangan saya Harley Davidson Sport karena memang saya hobi tunggangan sport," kata Yanti. (Bangkapos.com/Deddy Marjaya)