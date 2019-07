Nikah di Usia 30-an, 5 Artis Ini Dapat Suami Tajir dan Ada yang Statusnya Duda

Pernikahan memang menjadi rahasia masing-maisng individu dan tidak ada yang bisa memberikan waktu kapan harus melakukannya.

Banyak faktor yang membuat seseorang melangsungkan atau menunda pernikahan hingga mencapai usia yang matang, termasuk para artis Tanah Air di bawah ini.

Tak bisa dipungkiri jika nikah muda di kalangan artis memang sering terjadi, namun tak sedikit pula artis yang menunda hingga di usia yang cukup matang.

Sibuk meniti karir, kebanyakan artis mengundur pernikahan hingga mereka menemukan waktu yang tepat untuk menikah meski di usia yang tidak terlalu muda lagi.

Beberapa artis di bawah ini menikah ketika mereka berusia di atas 30 tahun lho!

Meski begitu, ternyata pilihan menikah di usia matang membuat mereka mendapatkan pasangan yang mapan dan memiliki perkerjaan yang 'wah'.

1. Aura Kasih

Setelah berpindah-pindah hati dari Rezky Aditya sampai Glenn Fredly, akhrnya Aura Kasih menikah dengan pria asal Brazil bernama Eryck Amaral.

Karena tuntutan pekerjaan, awalnya Aura Kasih dan Eryck Amaral menikah secara siri terlebih dahulu di Bangkok.

Saat itu, Eryck Amaral tidak bisa ke Indonesia karena masih terikat kontrak pekerjaan di Thailand.

Setelah menikah siri di Bangkok, Aura Kasih dan Eryck Amaral mendaftarkan pernikahan mereka di Indonesia.

Dilansir dari Tribunjabar.id, petugas KUA Kebayoran Baru, Fatur Rachman mengatakan Aura Kasih dan Eryck Amaral menikah pada Rabu (26/12/2018).

Artis kelahiran Bandung, 26 Februari 1987 menikah di usia 31 tahun.

Suami Aura Kasih diketahui berprofesi sebagai model.

Pria yang berhasil menaklukkan Aura Kasih itu bernaung di sebuah agensi model, Twenty One Milimeters Management.

Twenty One Milimeters merupakan manajemen model dan artis.

Melansir dari akun Facebook Eryck Amaral, ia pernah mengenyam pendidikan di Brasil.

Eryck Amaral merupakan alumni dari Faculdade União de Goyazes, Colegio Pitágoras, Rede Pitágoras Trindade, dan Colégio Sul D'América Unidade I.

Tak disangka, Eryck Amaral ternyata delapan tahun lebih muda dibandingkan dirinya.

Selain itu, Eryck Amaral juga seorang duda.

Sebelum bertemu dengan Aura Kasih, Eryck Amaral pernahmenikah dengan seorang wanita di Brazil.

2. Sandra Dewi

Saat menikah dengan Harvey Moeis, Sandra Dewi sudah berusia 33 tahun.

Pernikahannya juga tak main-main lho!

Sang suami, Harvey Moeis berhasil mewujudkan pesta pernikahan impian sang istri di Disneyland Tokyo bak raja dan ratu.

Harvey sendiri dikenal sebagai pengusaha sukses. Ia membidangi usaha tambang sehingga tak heran jika kaya raya.

Sebelum menikah, pasangan ini sebenarnya sudah berpacaran namun tak pernah terendus oleh media.

Kabar terbaru dan menghebohkan dari pasangan ini adalah ketika mereka menghadiahkan jet pribadi untuk anaknya yang belum genap satu tahun.

3. Asty Ananta

Pernikahan Asty Ananta dan Hendra Suyanto pada 2 Oktober 2016 lalu di Nusa Dua, Bali, Minggu memang cukup mengejutkan publik.

Pasalnya, artis kelahiran 19 Juni 1984 ini tidak pernah memperkenalkan pasangannya ke media meski mereka sudah menjalin hubungan selama 6 tahun.

Awalnya, pernikahan mereka sempat tak mendapat restu dari orangtua Asty lantaran keluarganya belum mengenal sosok Hendra Suyanto.

Meski begitu, nampaknya Asty Ananta kini terlihat semakin bahagia setelah menikah.

Bahkan, ia sering liburan bersama sang suami ke beberapa negara.

Ternyata suami Asty Anantaini seorang enterpreneur muda lho!

Dilansir dari Tribunjateng.com pada lama resmi Infiny, Infiny.co.id, terdapat data yang menyebutkan jika Hendra menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Infiny Niaga Abadi.

Chief executive officer adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah perusahaan.

Saat menikah, Asty Ananta berusia 32 tahun.

4. Yuanita Christiani

Yuanita Christiani merupakan presenter kondang yang sering berkolaborasi dengan Choki Sitohang, salah satunya saat memandu acara Take Me Out Indonesia.

Yuanita akhirnya dipersunting sebagai kekasih yang selama ini disembunyikan dari publik.

Yuanita dinikahi pria bernama Indra Wiguna Tjipto saat usianya 33 tahun.

Suami Yuanita dikenal sebagai pengusaha minyak, gas, ekspor, dan juga impor.

Pasangan ini menikah pada 7 Maret 2019 dengan begitu mewah di kapal pesiar.

5. Syahrini

Pasalnya, pasangan yang belum lama kenal ini tiba-tiba memutuskan untuk menikah.

Pernikahan mereka yang digelar di Masjid Camii Tokyo Jepang pada 27 Februari 2019 pun sempat menuai banyak reaksi dari publik.

Hal ini dikarenakan Luna Maya merupakan teman Syahrini dan Reino Barack sendiri adalah mantan kekasihnya.

Meski begitu Syahrini yang sah melepas masa lajangnya saat usia 36 tahun ini juga mendapat doa dan dukungan yang banyak dari para fansnya.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Reino Barack sendiri berasal dari keluarga kaya raya.

Reino merupakan anak dari pengusaha ternama, Rosano Barack dan dirinya sendiri juga dikenal sebagai pengusaha media dan restoran ternama.

