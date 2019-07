ILUSTRASI. Film Superhero Paling Laku di Dunia - Marvels The Avengers

Setelah Avengers: Endgame, Inilah Deretan Film Marvel yang Bakal Tayang

BANGKAPOS.COM - Sudah bukan rahasia bila Disney banyak melahirkan film-film yang sukses di box office. Bukan hanya film-film Marvel, tetapi ada juga Star Wars dan film-film produksi Pixar. Inilah yang membuat Disney menjadi raksasa dalam industri perfilman.

Apalagi saat Disney mengakuisisi aset 21st Century Fox sebesar $71 juta pada waktu lalu.

Hal ini berarti Disney akan menjadi rumah bagi sekuel Avatar milik Cameron yang akan mulai diluncurkan pada 2021.

Setelah baru-baru ini mendulang sukses dari Avengers : Endgame, rupanya Disney masih kembali dengan film superhero Marvel, Spider-Man: Far From Home. Film yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya tersebut juga tercatat merajai bioskop.

Hingga 19 Juli, Spider-Man: Far From Home berhasil meraup penjualan US$ 847,55 juta dari penjualan tiket dunia dalam 17 hari penayangan.

Hingga tahun depan pun, Marvel sudah memiliki jadwal penayangan film-film terbarunya.

Black Widow, berangkat dari keinginan dan spekulasi penggemar, akhirnya akan bisa dinikmati pada Mei 2020.

Angelina Jolie akan bermain di Eternals bersama dengan Richard Madden, Kumail Nanjiani, dan Salma Hayek.

Kisah tentang sekelompok alien abadi ini akan debut pada November 2020.

"Kami semua tahu apa tugas yang akan kami hadapi dan kami bekerja sangat keras," kata Jolie di panggung San Diego Comic Con.