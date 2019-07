Baznas Bateng Salurkan Beasiswa, Mengusung Tema Now Everyone Can Get a Scolarship

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dengan mengsung Tema "Now Everyone Can Get a Scolarship" Baznas Kabupaten Bangka Tengah berikan beasiswa kepada siswa/i SD/MI dan SMP/MTS se-Bangka Tengah.

Kegiatan ini digelar di Gedung Serba Guna Kabupaten Bangka Tengah pada Kamis, (25/7/2019).

Ketua Baznas Bangka Tengah, Hasyim Sya'roni menyebutkan pemberian beasiwa ini disalurkan kepada siswa/siswi yang membutuhkan dari setiap sekolah di semua kecamatan di Bangka Tengah.

"Tahun ini alhamdulillah kita bisa memberikan beasiswa kepada siswa/i yang membutuhkan", ujar Hasyim.

Dulu lanjut Hasyim, beasiswa diberikan kepada satu siswa namun saat ini Baznas berhasil memberikan tiga beasiswa kepada tiga siswa di satu sekolah.

(Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)