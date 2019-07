Cara Roger Danuarta Lamar Cut Meyriska Mirip Drama Korea, Bikin Nitizen Baper

BANGKAPOS.COM-- Gosip santer adanya hubungan spesial antara Artis Cut Meyriska dan Roger Danuarta ternyata terungkap.

Bahkan diketahui Roger Danuarta sudah melamar Cut Meyriska. Dari informasi yang beredar Roger Danuarta dan Cut Meyriska akan menikah 25 Agustus 2019 nanti.

Roger sudah melamar Cut Meyriska sejak 16 April 2019 di kawasan Puncak, Bogor.

Momen Roger melamar Cut Meyriska itupun membuat netizen terharu.



Proses lamaran wanita asal Aceh itu baru dibagikan oleh akun Youtube Cut Meyriska pada Kamis (25/7/2019) yang dikutip Wartakotalive.

Di awal persiapan lamaran, ternyata Cut Meyriska tidak tahu akan dilamar Roger.

Di awal ia hanya diajak jalan-jalan oleh beberapa teman-teman perempuannya.

Sesampai di Puncak, Cut Meyriska diajak naik Paralayang.

Tidak diduga ternyata Roger telah menyiapkan sebuah tulisan besar di daratan yang akan dipijak Cut Meyriska ketika mendarat.

“Bebe Will You Marry me,” tertulis tepat di tempat Cut Meyriska mendarat.

Roger yang memakai kemeja putih langsung menghampiri Cut Meyriska dengan membawa bucket bunga besar.

“ I love you so much, will you marry me,” kata Roger sambil memberikan sebuah cincin dan bucket bunga kepada Cut Meyriska.

Pemain 7 manusia harimau itu akhirnya langsung menerima lamaran Roger.