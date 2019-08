Terungkap Kisah Persahabatan Selama 24 Tahun Antara Uki NOAH dan Ariel

BANGKAPOS.COM - UKI Noah memastikan pamit mundur dari Band Noah. Uki kini memiliki tujuan hidup yang lain yang harus ia lakukan.

Kata kunci Uki Noah pun menjadi trending pada Jumat (9/8/2019).

Uki NOAH dan istrinya Metha Yunatria. (Instagram @uki_kautsar dan Instagram @methayuna)

Uki Noah memilih hengkang dari grup band Noah yang digawangi Ariel Noah.

Melalui laman Instagram pribadinya, Uki Noah memutuskan untuk mengunggah surat resmi pengunduran diri, sekaligus berpamitan kepada Ariel Noah, sahabatnya.

Band NOAH kembali kehilangan personelnya. Mohammad Kautsar Hikmat atau akrab dipanggil Uki memutuskan mundur dari band tersebut.

Pada Kamis (8/8/2019) malam, lewat akun Instagram-nya, @uki_kautsar, Uki secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang membesarkan namanya itu.

Dalam unggahan itu, Uki mengunggah beberapa foto, di antaranya surat pernyataan mengundurkan diri.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon’,” tulis Uki sebagai keterangan unggahan yang berarti ‘sahabat tidak pernah mengucapkan selamat tinggal, mereka hanya mengatakan sampai jumpa’.

Ia menambahkan tagar #keterkaitanketerikatan yang merujuk pada nama album terbaru NOAH.

Album itu sekaligus menjadi yang terakhir baginya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada tiga personel yang tersisa, Ariel, David, dan Lukman.