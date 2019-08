Hotman Paris Kerap Pamer Dikelilingi Wanita Cantik, Fritz Hutapea Ingatkan Ayahnya soal Karma

BANGKAPOS.COM - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memang kerap memamerkan momen saat dikelilingi wanita-wanita cantik melalui media sosialnya.

Tak hanya itu, Hotman Paris juga kerap membagikan video saat dirinya sedang clubbing di tempat hiburan malam sembari menggoda-goda wanita yang ada di lokasi.

Atas perlakuan Hotman Paris itu, sang putra bungsu Fritz Hutapea mengingatkan sang ayah soal adanya karma.

Dikutip TribunWow.com dari tayangan yang diunggah melalui kanal Hotman Paris Show, Kamis (29/8/2019), Fritz awalnya seolah tak peduli ketika ditanyai bagaimana perasaannya melihat sang ayah yang kerap menggoda wanita lain selain ibunya.

Sebelumnya Hotman Paris dan penyanyi Iis Dahlia sedikit bernostalgia ketika dahulu keduanya pernah dekat.

"Kalau tante itu senangnya berteman. Jadi teman tante Iis banyak," sebut Iis Dahlia yang menjadi bintang tamu di acara tersebut bersama kedua anaknya.

"Ya udah enggak usah bela diri deh," protes Hotman Paris.

"Daripada pecongan, pecongan (pacaran) ntar berantem," jelas Iis Dahlia.

"Udah deh, saat kita mesra di mobil BMW gue, kau dengan begitu gayanya segala macam, enak aja," timpal Hotman Paris.

Melaney Ricardo selaku co-host dalam program tersebut kemudian penasaran tentang bagaimana perasaan Fritz Hutapea terkait obrolan Iis dan Hotman yang baru saja terjadi.

"Ntar gue nanya dulu. Fritz, are you okay with this (apa kamu naik-baik saja dengan semua ini)?"

"Jangan-jangan Fritz diam-diam nangis lagi. Are you okay (apa kamu baik-baik saja)?," tanya Melaney.

Pasalnya, Hotman memang dengan terang-terangan kerap membagikan momen saat bersama para wanita melalui media sosialnya.

"Buat Indonesia tuh jarang sekali bapak bisa se-transparan itu dengan anaknya," lanjutnya.