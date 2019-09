Ayu Ting Ting Minta Dinikahi Shah Rukh Khan, Sang Artis Minta Ketemu Orang Tuanya

BANGKAPOS.COM - Sudah tak aneh lagi bila Ayu Ting Ting kerap menjadi sorotan karena kelakuannya.

Termasuk pula saat Ayu Ting Ting mengidolakan seorang artis Bollywood, Shah Rukh Khan.

Bahkan sangking mengidolakan Shah Rukh Khan, Ayu Ting Ting sampai mengajaknya menikah.

Ya, bukan rahasia bila Shah Rukh Khan merupakan salah aktor Bollywood kenamaan.

Kiprahnya di dunia hiburan tak diragukan lagi. Karenanya beberapa waktu yang lalu Shah Rukh Khan membuka sesi tanya jawab untuk para penggemarnya melalui fitur aplikasi Question di Instagram.

Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Ayu Ting Ting lantas memberikan sebuah pertanyaan kepada Shah Rukh Khan.

Beruntung, pertanyaan Ayu Ting Ting tersebut, mendapat respon baik dari Shah Rukh Khan.

Bahkan pertanyaan Ayu Ting Ting itu turut dibalas oleh Shah Rukh Khan.

Dengan menggunakan bahasa Inggris, Ayu Ting Ting bertanya apakah Shah Rukh Khan mau menikah dengannya "Will you marry me sir?".

Ternyata jawaban dari pemain film 'Kuch Kuch Hota Hai' itu tidak disangka-sangka.