Nikita Willy Bertemu Sekumpulan Suku Himba Sampai Tak Boleh Pulang Saat Plesiran ke Afrika

BANGKAPOS.COM - Nikita Willy termasuk salah satu aktris muda yang sukses, dan mendapat julukan ratu sinetron.

Puluhan judul sinetron dan film pernah diperankan oleh Nikita Willy.

Tak ayal, nama Nikita Willy masuk ke dalam daftar selebriti tajir di Indonesia.

Meskipun sibuk menjalani aktivitasnya sebagai aktris, Niki (sapaan Nikita Willy) ternyata memiliki hobi traveling.

Seperti unggahan di akun Instagramnya, Niki terlihat tengah berlibur dengan sang kekasih, Indra Priawan Djokosoetono di Afrika.

Ya, Nikita Willy memang kerap berlibur bersama sang kekasih tercinta.

Kali ini, Nikita Willy mengunggah potret saat dirinya tengah berlibur ke Afrika dan bertemu sekumpulan Suku Himba.

Suku Himba atau yang kerap disebut suku merah merupakan suku yang berasal dari Namibia Utara.

Melansir dari laman nationalgeographic.grid.id, wanita dari suku ini telah diakui sebagai wanita paling indah di seluruh Afrika.

Tak hanya itu, kebiasaan yang serig dilakukan orang-orang suku Himba membuatnya semakin dikenal mancanegara.

Salah satunya adalah kebiasaan mandi tidak dengan air, melainkan mengoleskan otjize di tubuh mereka.

Otjize merupakan campuran oker merah, lemak dan mentega yang dipercaya dapat menjaga kulit dari sinar matahari dan serangga.

Lapisan merah yang terdapat pada oker dipercaya mampu melawan radiasi matahari yang menyengat, sekaligus menjaga kelembapan kulit.

Padahal suku Himba tinggal di lingkungan yang memiliki suhu ekstrim di bumi dengan iklim gurun bahkan kekurangan air.

Meskipun tempat tersebut dikenal dengan suhunya yang sangat panas, Nikita Willy dan sang kekasih tetap plesiran ke sana.

Bahkan, Niki terlihat senang saat berinteraksi langsung dengan anak-anak suku Himba.

Tak hanya itu, saking senangnya bermain, anak-anak suku Himba sampai tak ingin berpisah darinya.

Hal ini seperti yang diketahui melalui postingan terbaru sang artis di Instagram, pada Rabu (18/9/2019) berikut ini.

Nikita Willy saat sedang berlibur ke Afrika dan bertemu suku Himba (Instagram @nikitawillyofficial94)

"I still remember those happy confident smiles and eyes of Himba babies.. we began playing together until they didn’t want to let me go (or maybe twas the other way around," tulis @nikitawillyofficial94.

Saya masih ingat senyum bahagia dan mata anak-anak Himba yang penuh percaya diri .. kami mulai bermain bersama sampai mereka tidak ingin saya pergi (atau mungkin juga sebaliknya," tulis Nikita Willy.

Tak hanya membagikan momen saat sedang bersama suku Himba, Niki juga mengunggah tempatnya menginap saat sedang berada di Namibia, Afrika.

Nikita Willy tampak kagum dengan tempat yang baru ia kunjungi itu.

Nikita yang tampak berpose di atas ranjang terlihat sedang menikmati matahari terbit di tengah hamparan padang pasir membentang. (Novita Desy Prasetyowati)

Berita ini telah terbit di TRIBUNNEWS.COM berjudul Plesiran ke Afrika, Nikita Willy Bertemu dengan Sekumpulan Suku Himba Sampai Tak Boleh Pulang