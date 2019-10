Perbandingan Harga dan Spesifikasi iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 pro Max

BANGKAPOS.COM- Berikut harga smartphone seri terbaru dari iPhone, iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max yang dirilis pada bulan September 2019.

Apple memboyong tiga ponsel anyar sekaligus yakni iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Por Max sebagai penerus dari seri iPhone sebelumnya.

Ketiganya memiliki ukuran layar yang berbeda, iPhone 11 memiliki bentangan layar 6,1 inci, iPhone 11 Pro 5,8 inci sementara iPhone 11 Pro Max 6,5 inci.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah hadirnya kamera yang berjumlah lebih dari satu.

iPhone 11 dibekali dengan dua kamera yakni 12 MP untuk wide angle dan 12 MP ultra-wide kamera yang mendukung 12x optical zoom.

Tak hanya itu, chipset yang digunakan juga ditingkatkan, yakni menggunakan cipset A13 Bionik dengan fabrikasi 7 nm yang diklaim sebagai CPU dan GPU yang tercepat.

Sementara untuk iPhone 11Pro dan iPhone Pro Max 11 hadir dengan tiga kamera.

Dua kamera beresolusi 12 MP untuk Wide Camera dan 12 MP untuk fungsi Telephoto Camera, dan satu lensa ultrawide untuk mengambil sudut 120 derajat dengan resolusi 12 MP.

Ketiganya dibanderol dengan harga termurah 699 dollar AS (Rp 9,8 juta) untuk iPhone 11, 999 dollar AS (Rp 14 juta) untuk iPhone 11 Pro, dan 1.099 dollar AS (Rp 15,4 juta) untuk iPhone 11 Pro Max.

Berikut Ringkasan Perbedaan iPhone 11 , iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max dikutip laman web Apple.com

Varian