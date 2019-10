Ini Dia Kode Rahasia Pramugari Ketika Ada Penumpang Tampan di Pesawat, 'Four Days in Denmark'

BANGKAPOS.COM -- Pramugari punya kode rahasia untuk memberi tahu sesuatu secara diam-diam kepada temannya.

Adapun kode rahasia tersebut digunakan agar tidak dipahami oleh penumpang pesawat.

Termasuk ketika melihat penumpang pesawat yang tampan.

Dilansir TribunTravel dari laman Express.co.uk, mantan pramugari mengungkapkan kode rahasia yang mereka gunakan satu sama lain saat ada penumpang tampan di dalam pesawat.

Ilustrasi pramugari (huffingtonpost.com)

Seorang mantan pramugari salah satu maskapai penerbangan Australia, James menceritakannya dalam acara Kyle and Jackie O di sebuah radio di Australia.

James mengatakan bahwa pramugari biasanya menggunakan kode rahasia jika ada penumpang tampan.

Misal saja ada penumpang pesawat tampan duduk di bangku 4D, maka pramugari akan memberi kode dengan mengatakan Four days in Denmark yang artinya empat hari di Denmark.

Four days in Denmark memiliki makna, Four artinya empat dan Denmark sebagai D karena diawali dengan huruf tersebut.

Maka jika disatukan menjadi 4D yaitu posisi tempat duduk dari penumpang tampan tersebut.

