Ingat Rina Nose? Kini Tak Lagi Menjanda Setelah Dinikahi Bule hingga Unggah Video Ini di Instagram

BANGKAPOS.COM - Prosesi pernikahan Rina Nose dan Josscy Aartsen terungkap via video. Sohib Sule dan Andre Taulany ternyata?

Ya, presenter kocak sekaligus komedian Rina Nose akhirnya melepas masa jandanya.

Rina Nose resmi dipersunting oleh kekasih hatinya bernama Josscy Aartsen.

Keduanya mengikat janji suci di Amsterdam, Belanda pada Selasa, (22/10/2019).

Sebelum akhirnya memilih tanggal 22 Oktober 2019 sebagai hari bahagia mereka, Rina dan Josscy sempat akan melangsungkan pernikahan pada 19 September 2019.

Namun, karena proses pengurusan dokumen yang memakan waktu lama, akhirnya Rina dan Josscy memutuskan untuk memundurkan tanggal pernikahan.

• Disebut Suami Jelek dan Gemuk, Wanita Ini Balas Dendam hingga Buat Sang Suami Terkagum-kagum

Dipilihnya tanggal 22 Oktober ternyata memiliki alasan yang unik.

Lewat tayangan di Kanal YouTube Rina Josscy yang dipublikasikan seminggu lalu, Rina mengungkapkan jika tanggal 22 Oktober merupakan tanggal dimana perasaan cinta mulai muncul di antara dirinya dan Josscy.

"Harusnya tanggal 19 September, karena ngga keburu akhirnya diundur," ujar Rina.

"Tapi gimana caranya sebelum musim dingin (nikahnya), terus kita mikir, kita ketemu dan akhirnya ada perasaan cinta kan mulai tanggal 22 Oktober 2019 jadi yaudah," ungkap Rina.

"Itu lucu juga, ada special meaning," tambah Josscy.

• Cekcok Pergoki Suami Berbuat Dosa Bareng Cewek Lain, Istri Malah Setuju Harga Rp 99 Juta dan Pergi

Untuk konsep pernikahannya, Rina dan Josscy memilih untuk mengusung tema family intimate.

"Just family, few friends, and in small place (hanya keluarga, beberapa teman dan di tempat yang kecil)," ungkap Josscy.