Fakta Tentang Betsalel Fdida Bule Berondong Pacar Baru Nikita Mirzani yang Baru Saja Melamarnya

BANGKAPOS.COM -Inilah fakta sosok Betsalel Fdida, pacar Nikita Mirzani yang baru saja melamar Nikita.

Nikita Mirzani yang baru saja menjanda dua bulan kini telah dilamar oleh kekasih barunya yakni Betsalel Fdida.

Lamaran dari kekasih baru Nikita Mirzani tersebut diunggah di instagram miliknya.

Dilansir oleh TribunStyle.com, dalam video Instagram story, Nikita mengunggah video saat pacar barunya, Betsalel Fdida berlutut di hadapan Nikita sambil membuka sebuah kotak berisi cincin.

"Would you like to make me be a happier man in the world and marry me Nikita Mirzani (Maukah kamu menjadikanku pria paling bahagia di dunia dan menikah denganku, Nikita Mirzani- red)," ucap Betsalel dalam unggahan video tersebut, Senin (28/10/2019).

Nikita Mirzani dilamar kekasih bulenya yang baru, Betsalel Fdida. (Instagram Nikita Mirzani)

Nikita tampak tidak bisa berkata-kata.

Ia terharu dan terlihat sangat bahagia saat menerima perlakuan dari kekasih bulenya itu.

Saking bahagianya, Nikita hanya bisa tertawa lepas.

"Is that yes, come on answer me, i'm twisting right now, come on tell me!," tutur Betsalel.

Namun, dalam video tersebut tak terlihat jelas Nikita menjawab lamaran dari pria berkewarganegaraan Prancis ini.

Setelah bercerai dari Dipo Latief, ini adalah kali pertama Nikita memperkenalkan kekasihnya ke publik.