Cara Membaca Isi Hati Si Dia, Apakah Cinta Diterima atau Ditolak

BANGKAPOS.COM - Saat kita tengah menjajaki hubungan percintaan, pertanyaan besar yang muncul adalah, "Apakah dia memiliki rasa cinta yang sama?"

Kadang kala pertanyaan ini bisa membuat kita pusing tujuh keliling. Lantas bagaimana cara membaca isi hati si dia?



Ada kiat khusus untuk melihat apakah ungkapan cinta kita bakal diterima atau tidak oleh sang pujaan hati.

Greg Hartley, mantan penyidik dari satuan khusus di Amerika Serikat yang juga penulis buku I Can Read You Like a Book: How to Spot the Message and Emotions People Are Really Sending With Their Body Language, bahasa tubuh, kontak mata, dan sentuhan, bisa menjadi petunjuk yang lebih mudah bagi kita.

Hartley membantu kita membaca empat tanda yang harus kita temukan saat kencan, untuk mengetahui apakah si dia bisa menjadi kekasih hati kita. Berikut ini tanda-tandanya:



Tanda 1: Perhatikan jarak yang diciptakan

"Pertama dan paling utama, lihat bagaimana dia menciptakan jarak ketika berbicara kepada kita," ujar Hartley.

Jadi, jika pada saat kencan lawan bicara kita tidak merasa nyaman untuk berbicara dengan jarak yang dekat, itu bisa menjadi pertanda bahwa dia tidak berpikir hubungan yang lebih intim.

Tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka itu menunjukkan dia tak hanya ingin mengenal kita sebagai teman.



Tanda 2: Perhatikan nada suaranya

Jika teman kencan kita berbicara dengan nada lembut, menurut Hartley itu adalah pertanda baik.

"Karena dia ingin hanya kita yang mendengar perkataannya. Terlebih jika dia mau berbagi rahasia, itu artinya dia sudah mulai nyaman."



Lalu bagaimana sebaiknya kita merespons situasi tersebut?

Hartley menyarankan agar kita tetap tenang, "Jangan langsung menunjukkan kita di atas angin. Karena kadang-kadang akan lebih baik membuat laki-laki penasaran apakah kita memiliki rasa yang sama dengan dirinya."



Tanda 3: Perhatikan bagaimana postur tubuhnya ketika berbicara