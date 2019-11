Cara Cepat Melupakan Mantan Pacar, Segera Move On Setelah Putus Cinta

Cara cepat melupakan mantan pacar, move on setelah putus cinta

BANGKAPOS.COM - Putus cinta tak pernah menjadi momentum yang mudah, sekalipun ketika kamu yang berinisiatif mengakhiri hubungan.

Mengakhiri hubungan dengan seseorang yang sebelumnya amat kamu perhatikan dan banyak menghabiskan waktu bersamamu memang bisa menjadi hal berat.

Namun jangan sampai itu semua menghancurkanmu.

Jika kamu baru saja mengalami putus cinta dan ingin segera melupakan bayang-bayang sang mantan, cobalah melakukan hal-hal berikut:

• Cinta Berlebihan Justru Cenderung Mudah Bercerai, Kenali Tanda-tanda Pernikahan Tak Bakal Langgeng

1. Kamu sendiri yang menentukan berapa lama kamu mau bersedih

Menurut psikolog yang juga penulis buku How To Fix A Broken Heart, Guy Winch, berapa lama kamu mau mengumpulkan kembali hatimu yang hancur berkeping-keping dan 'move on' adalah bergantung pada dirimu sendiri.

Jika kamu merasa tak perlu menangisinya hingga berbulan-bulan, maka hal itu tidak perlu dilakukan.

2. Putus cinta memengaruhi diri kita

Winch memahami bahwa jatuh cinta dan putus cinta memiliki efek fisiologis dan psikokogis yang lebih mendalam bagi banyak orang, hal itu disampaikannya lewat laman The Independent.

Bahkan, studi terhadap scan otak fungsional MRI menunjukkan bahwa penarikan aktivasi romantisme punya mekanisme yang sama terhadap otak, seperti adiksi terhadap substansi kokain dan opioid.

• Tanda-tanda Pernikahan Tanpa Cinta, Asmara Pun Redup dan Hubungan Suami Istri Terasa Hambar