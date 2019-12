SEMALAM Bareng Ariel Tatum Berapa? hingga Cerita Soal Tudingan Jadi Simpanan Om-om

BANGKAPOS.COM -

Siapa yang tak mengenal Ariel tatum.

Artis cantik yang sering digosipkan dekat dengan sejumlah cowok ganteng ini masih terus jadi bahan obrolan warganet.

Wajar saja, fisiknya yang aduhai membuat banyak orang membicarakannya.

Pengakuan artis seksi Ariel Tatum mengejutkan publik.

Artis Ariel Tatum mengaku kepada Boy William jika dirinya pernah dituding sebagai artis simpanan om-om.

Hal inhi bermula saat Ariel Tatum memiliki banyak uang karena memutuskan untuk tidak mengambil tawaran endorsement di media sosial.

"Banyak yang bilang 'oh Ariel Tatum itu duitnya banyak, oh pasti simpanan om-om', kayak gitu. Tau nggak sih?" ungkapnya pada Boy William dikutip Grid.ID dari tayangan Bareng Boy yang diunggah kanal YouTube Trans7 Official.

"Kan sering banget orang-orang kurang paham gajinya seorang selebriti. Kayak bingung gitu lho, 'ini orang dapat duit dari mana?' gitu kan," lanjut Ariel Tatum.