Melaney Ricardo Sampai Teriak Histeris, Begini Beda Nasib Percintaan Luna Maya dan Syahrini di 2020

BANGKAPOS.COM - Beda nasib percintaan artis Luna Maya dan penyanyi Syahrini di 2020 diramalkan Mbak You.

Mbak You adalah paranormal yang kerap mengungkapkan ramalannya tentang kehidupan artis-artis Indonesia.

Sejumlah ramalan Mbak You terbukti menjadi kenyataan.

Kali ini Mbak You meramalkan percintaan sejumlah artis termasuk Luna Maya.

Sebelumnya, Mbak You meramalkan kehidupan rumah tangga Syahrini dan suaminya Reino Barack akan mengantuk masalah.

Lalu bagaimana kehidupan percintaan Luna Maya, mantan pacar Reino Barack?

Mendengar hasil prediksi Mbak You, Melaney Ricardo dan Ichsan Akbar sampai teriak.

Hal ini terlihat di acara Call Me Mel pada, Senin (23/12/2019). Saat itu Mbak You menjadi bintang tamu di acara Call Me Mel yang dipandu Melaney Ricardo dan Ichsan Akbar. Dalam acara tersebut, ada segmen soal ramalan kisah cinta para artis di tahun 2020.

Kisah cinta Melaney Ricardo pun ikut diramal oleh Mbak You.