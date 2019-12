Kepada Ussy dan Andhika, Prilly Latuconsina Akui Dirinya 'Bucin', Pernah Ingin Akhiri Hidup

BANGKAPOS.COM - Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Ussy Andhika Official, Senin (23/12/2019), artis Prilly Latuconsina mengakui dirinya adalah tipe wanita yang termasuk budak cinta (bucin).

Hal tersebut disampaikan Prilly kepada Ussy.

Awalnya, Ussy Sulistiawaty menanyakan kenapa Prilly hampir tak pernah mengekspos hubungannya.

Bahkan saat putuspun, Prilly tak mau berkomentar di media.

"Kemarin kan belum lama putus, dan memang dulu kan jarang banget terekspos ya, terus pas putus aku juga nggak tahu gimana? Kenapa sih? Kurangnya dimana? Ketika kamu pacaran?" tanya Ussy.

Prilly pun lantas menjelaskan, sebenarnya laki-laki yang mendekatinya adalah sosok baik-baik.

"Sebenernya cowok-cowok yang deket sama aku tuh bukannya nggak baik, mereka tuh baik banget," kata Prilly

Prilly Latuconsina saat ditemui usai menyaksikan Film Frozen II di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2019) (Tribunnews.com/Apfia Tioconny Billy)

Mendengar jawaban tersebut, Andhika Pratama kemudian melontarkan pernyataan kepada Prilly.

"Hey, baik its mean boring. Cewek kalau ditanya cowoknya gimana. Baik sih, baik itu its mean boring," ujar Andhika yang disambut tawa oleh Ussy dan Prilly.

Prilly pun lantas merespons pernyataan Andhika tersebut.