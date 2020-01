BURUAN! KFC Promo Paket Super Besar, Berlaku 5 Hari hingga 17 Januari 2020

BANGKAPOS.COM - KFC kembali menggelar promo. Kali ini promo harga spesial untuk paket super besar 1 menjadi Rp 20 ribu.

Kabar gembira bagi penggemar olahan ayam ala KFC.

Restoran cepat saji asal Amerika Serikat itu menebar promo harga spesial untuk paket ayamnya.

KFC memberikan harga spesial untuk paket Super Besar 1 yang terdiri dari ayam goreng ala KFC, nasi, dan minuman.

Pada hari biasa, paket Super Besar 1 dihargai Rp 29 ribuan, kini hanya Rp 20 ribuan!

Dikutip dari akun Instagram KFC, promo ini hanya berlangsung selama lima hari, mulai Senin (13/1/2020) hingga Jumat (17/1/2020) mendatang.

Istimewanya lagi, promo ini berlaku di seluruh store KFC seluruh Indonesia, kecuali KFC Kemang, KFC Cempaka Putih, KFC Bintaro 9.

Promo KFC terbaru ini bisa kamu nikmati untuk makan di tempat (eat in), dibawa pulang (take away), drive thru home delivery, dan online.

Selain itu, promo paket Super Besar 1 berlaku sepanjang hari.

Selain promo harga spesial paket Super Besar 1, KFC juga memberikan promo lain.