Anggota DPRD Bangka Barat Ini Ungkap Makna Cap Go Meh

Panitia Cap Go Meh berfoto bersama dengan pejabat daerah saat penutupan Cap Go Meh, Minggu (9/2/2020) malam di Desa Puput

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Ketua Panitia Cap Go Meh 2020 dan juga Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat Suyenti menyebutkan makna dari Cap Go Meh.



"Cap itu sepuluh, Go itu lima, Meh itu malam, makna itu semua memperingati malam berakhirnya imlek 2571 kongzili tahun 2020," jelas Suyenti kepada Bangkapos.com, Minggu Malam (9/2/2020) melalui pesan WhattsApps.

Menurutnya perayaan malam kedua Cap Go Meh di Desa Puput, Kecamatan Parittiga ini dimeriahkan dengan berbagai acara.

"Penampilan pertama kita tetap bersama Band WITA, kemudian diiringi dance murid SMP sekolah BAKTI PARITTIGA, Tarian ibu-ibu group Joging parittiga dan penyanyi Maria dari palembang," ungkap Suyenti kepada Bangkapos.com.

Suyenti Ketua Panitia Cap Go Meh menyebutkan respon masyarakat sangat antusias dalam perayaan ini karena ada tampilan dari penyanyi Maria dan dance yang penampilan berbeda di tahun sebelumnya.

Acara dimulai pukul 18.30 WIB dengan penyanyi WITA BAND, pukul 19.30 baru mulai penampilan dance dan diiringi acara laainnya.

Dikatakan Suyenti acara selesai sekitar jam 23.00 WIB.

Suyenti selaku Ketua Panitia Cap Go Meh 2020 (Bangkapos.com/Widodo)

Pada malam kedua perayaan Cap Go Meh Di Desa Puput, Kecamatan Parittiga tak menyurutkan semangat masyarakat untuk hadir pada acara ini.

Justru sebaliknya masyarakat yang datang tidak hanya warga Paritiga saja, namun juga daerah luar Parittiga.

Tampak keramaian di sekitar acara Cap Go Meh ini membuat jalanan macet dan parkir kendaraan cukup rapat.

Dari kejauhan juga terlihat masyarakat berbondong-bondong berjalan untuk menonton.