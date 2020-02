Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Cinta Luar Biasa Andmesh Kamaleng

BANGKAPOS.COM - Penyanyi muda, Andmesh Kamaleng menjadi sorotan setelah menjadi juara di ajang pencarian bakat.

Setelah menjadi juara Rising Star 2016-2017, pemuda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini kembali menorehkan prestasi.

Dua single yang dikeluarkannya berjudul cinta luar biasa dan hanya rindu diterima oleh penikmat musik Indonesia dengan antusias.

Berikut chord kunci gitar cinta luar biasa Andmesh Kamaleng :

G Em

Waktu pertama kali ku lihat dirimu hadir

Am D

Rasa hati ini inginkan dirimu

G Em

Hati tenang mendengar suara indah menyapa

Am D

Geloranya hati ini tak ku sangka

C D

Rasa ini tak tertahan

C D

Hati ini slalu untukmu

G -D/F# Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C G/B Am D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu

G Em

Hari-hari berganti kini cintapun hadir

Am D

Melihatmu, memandangmu bagai bidadari

G Em

Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu

Am D

Hitam panjang rambutmu anggun terikat

C D C D

Rasa ini tak tertahan hati ini slalu untukmu

G -D/F3 Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em -D C -G/B

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Am -G/B C D C D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu oooo

C D

huuu.........

A -E/G# F#m

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Bm E

Tapi cintaku padamu luar biasa

F#m -E D

Aku tak punya bunga, aku tak punya harta

Bm A/C# D

Yang ku punya hanyalah hati yang setia

E Bm A/C# D E

Yang ku punya hanyalah hati yang setia