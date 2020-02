Warung Yu' May Sedia Masakan Khas Bangka, Harga Bersahabat, Ini Daftar Menunya

Warung Yu' May di Jalan Balai Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Warung Yu' May menyediakan beragam menu masakan khas bangka yang sangat cocok di lidah masyarakat Bangka.

Ada banyak menu yang tersedia di warung ini dengan kualitas masakan yang enak serta bumbu yang meresap.

Warung Yu' May ini telah berdiri dari 11 tahun yang lalu, namun lokasinya pertamanya di sekitar Jalan Mentok ke arah Jalan Garuda.

Sedangkan warung Yu' May yang berlokasi di Jalan Balai (Basri Sulaiman) merupakan cabang dari rumah makan yang ada di daerah simpang Jalan Garuda.

Lempah kuning ikan tenggiri dan nasi beserta es teh di Warung Yu' May (Bangkapos/Widodo)

Menurut Revi (31) selaku pemilik warung Yu' May ini mengatakan maksud dari nama warung Yu' May berasal dari nama orng tua dari Revi yang semasa hidup ibunya akrab dipanggil Yu' May.

Warung makan yang di kelola Revi mulai buka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB dan ramainya pengunjung pada jam makan siang yaitu pukul 11.30 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

Menurut Revi, respon dari masyarakat cukup baik walaupun buka cabang di Jalan Balai ini baru sekitar 3 bulan yang lalu.

"Alhamdulillah respon masyarakatnya baik, terutama masakan kami banyaknya sayur kampung, sehingga banyak peminatnya dan masyarakat jarang bosen makannya," ucap Revi kepada Bangkapos.com di warungnya, Selasa (11/2/2020).

Pelanggan yang sedang menikmati masakan khas Bangka di Warung Yu' May (Bangkapos/widodo)

"Harapan dan tujuannya ingin mengajak orang kerja (menciptakan lapangan pekerjaan) yang saat ini sudah 4 orang bekerja di sini, karena kalau bahas rezeki sudah ada yang mengatur," sambungnya.

Selain itu, harga jual makanan di sini sesuai kantong masyarakat dari kalangan menengah dan kebawah dan pelayanannya dari pekerja yang cepat, ramah serta pemilik usaha ini juga sangat ramah kepada semua pelanggan.

Berikut menu di warung Yu' May ini beserta harganya:

1. Tenggiri lempah kuning/pindang dengan harga Rp 25 Ribu

2. Bulat lempah kuning/pindang Rp 24 Ribu (kepala)

3. Seminyak/kakap lempah kuning/pindang Rp 24 Ribu

4. Kerisi/kembung hapau lempah kuning/pindang Rp 19 Ribu

5. Ikan pari lempah mangut Rp 10 Ribu

6. Ikan acar Rp 18 Ribu

7. Ikan sambal Rp 18 Ribu

8. Lempah kuning ayam Rp 15 Ribu

9. Sop ayam Rp 15 Ribu

10. Ayam goreng/bakar Rp 13 Ribu

11. Pergedel Rp 5 Ribu

12. Bakwan jagung Rp 4 Ribu

13. Orek teri, tempe dan kacang Rp 8 Ribu

14. Lalapan dan sambal Rp 8 Ribu

15. Tumis jantung pisang 8 Ribu

16. Tumis daun singkong Rp 8 Ribu

17. Terong sambal Rp 8 Ribu

18. Tumis kacang panjang, tempe Rp 8 Ribu

19. Tumis keladi Rp 8 Ribu

20. Tumis rebung Rp 8 Ribu

21. Lempah darat kates Rp 8 Ribu

22. Sayur asem/ santan nangka/ sayur lodeh Rp 8 Ribu

23. Tumis kangkung Rp 8 Ribu

24. Tumis tauge Rp 8 Ribu

25. Sawi tumis/ bening Rp 8 Ribu

26. Sambal terasi/ sambal buah/ rusip Rp 4 Ribu

27. Tempe/ tahu bacem Rp 1 dan 2 Ribu

28. Nasi putih Rp 5 Ribu

29. Nasi merah Rp 7 Ribu

Adapun menu dan harga minuman yang ada di warung Yu' May sebagai berikut :

1. Teh manis Rp 5 Ribu

2. Teh tawar Rp 3 Ribu

3. Jeruk kunci 5 Ribu

4. Kopi hitam/susu Rp 5 Ribu dan 7 Ribu

Selain itu juga tersedia 2 menu paket murah:

1. Nasi + tenggiri badan lempah kuning/ pindang/ balado, acar + bakwan jagung + sayuran IDR 25 Ribu

2. Nasi + ayam bakar/goreng + sayur asem + tempe bacem IDR 20 Ribu.

(Bangkapos.com / Widodo)