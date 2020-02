Fakta Seputar Mie Instan yang Perlu Diketahui, Termasuk Tips 4 Cara Memasaknya Agar Lebih Sehat

BANGKAPOS.COM – Banyak orang percaya bahwa mi instan mengandung lapisan lilin untuk membuatnya lebih tahan lama.

Namun, berdasarkan buku Buka Fakta! 1010 Mitos Kesehatan oleh Nutrifood Research Center pada 2014, dijelaskan bahwa tim Nutrifood Research Center tidak menemukan “pemakaian lilin” di dalam langkah-langkah pembuatan mi instan.

Dalam pembuatan mi instan yang ada hanyalah penggorengan hingga kering (deep fried).

Dengan kata lain, pandangan atau pendapat mengenai mi instan yang mengandung lilin hanyalah mitos belaka.

Namun, proses penggorengan tersebut tetap saja membuat mi instan kaya lemak jenuh sehingga tidak baik dikonsumsi secara berlebihan.

Cara memasak mi instan agar lebih sehat

Nutrifood Research Center pun mengungkapkan ada siasat yang bisa dilakukan untuk menjadikan mi instan lebih sehat.

Berikut cara memasak mi instan agar menjadi lebih sehat:

Kurangi penggunakan bumbu mi untuk mengurangi asupan garam harian Anda Konsumsiah mi instan dengan banyak sayuran, misalnya sawi dan bayam Lebih baik lagi, mi instan juga dipadankan dengan sumber protein seperti telur Ingin sehat lagi? Pilih mi instan yang di-oven (air dried), bukan digoreng. Rasanya tidak kalah lezat dengan yang digoreng dan pastinya lebih sehat

Melansir Buku Kontroversi 101 Mitos Kesehatan (2012) karya dr. Florentina R. Wahjuni, selama ini bahan pengawet yang dipakai dalam mi instan telah diteliti dan dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bahkan Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (AS) menggolongkan Methylparaben sebagai zat pengawet mi instans, termasuk kategori Generally Recognized as Safe (GRAS).