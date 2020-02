Kunci Gitar dan Lirik Lagu 'Hanya Rindu' Andmesh Kamaleng, Main dari G

Chord dan Lirik Lagu Hanya Rindu Andmesh Kamaleng

BANGKAPOS.COM -- Lirik yang dekat dan alunan musik yang syahdu membuat lagu berjudul 'hanya rindu' milik Andmash ini banyak disukai.

Sejak perilisannya April 2019 lalu, lagu ini telah disaksikan banyak pengguna YouTube dan disukai 1,5 juta.

Berikut Chord dan lirik lagu Andmesh berjudul 'hanya rindu' seperti dilansir dari Tribunstyle.com

Intro

Em C G D C

Am G/B C D

[verse]

G

Saat ku sendiri

D

Ku lihat foto dan video

C D

Bersamamu yang t'lah lama

G C

Kusimpan

G

Hancur hati ini

D

Melihat semua gambar diri

C D G

Yang tak bisa ku ulang kembali

[chorus]