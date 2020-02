Chord dan lirik Lagu Mahen Pura-Pura Lupa

BANGKAPOS.COM -- Lagu 'pura-pura lupa' yang dipopulerkan oleh Mahen atau Petrus Canisius Hanar Mahendra ini memang menarik minat kaum milenial.

Sejak video musiknya dirilis awal Februari 2020 lalu belasan juta orang telah menikmatinya.

Alunan musik yang santai dan lirik dekat dengan kehidupan sehari-hari menjadi salah satu daya tariknya.

Berikut Bangkapos.com bagikan untuk anda chord dan lirik lagu yang di populerkan oleh Mahen 'pura-pura lupa' seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : D# Bb/D Cm G# G

C G/B Am G F G

C G/B Am

pernah aku jatuh hati

F Em

padamu sepenuh hati

F Em Am

hidup pun akan ku beri

Dm G

apapun kan ku lakui

C G/B Am

tapi tak pernah ku bermimpi

F Em

kau tinggalkan aku pergi

F Em Am

tanpa tahu rasa ini

Dm E

ingin rasa ku membenci

Am E/G#

tiba-tiba kamu datang

G D/F#

saat kau telah dengan dia

Dm G C F G

semakin hancur hatiku

Reff :

C G/B

jangan datang lagi cinta

Am G

bagaimana aku bisa lupa

F Em Am

padahal kau tahu keadaannya

Bb G

kau bukanlah untukku